İstanbul'da Kurban Bayramı'nda yollarda son durum
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İstanbul'da Kurban Bayramı'nda yollarda son durum

İstanbul'da Kurban Bayramı'nda yollarda son durum
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ali Kerem BENGİ/ KURBAN Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da yollar boş kalırken, öğleden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Ali Kerem BENGİ/ KURBAN Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da yollar boş kalırken, öğleden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde zaman zaman yoğunluk yaşandı. 

Kurban Bayramı'nın birinci gününde, İstanbul'da yollar boş kaldı. Bazı noktalarda zaman zaman yoğunluk oluştu. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişleri oldu. Öğleden sonra köprü giriş, çıkışlarında ara ara trafik oluştu. Köprüde yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi. 

 


İstanbul'da Kurban Bayramı'nda yollarda son durum
İstanbul'da Kurban Bayramı'nda yollarda son durum
İstanbul'da Kurban Bayramı'nda yollarda son durum
İstanbul'da Kurban Bayramı'nda yollarda son durum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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