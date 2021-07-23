İstanbul'da, Kurban Bayramı'nda yapılan operasyonlarda toplam 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul'da, Kurban Bayramı'nda yapılan operasyonlarda toplam 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da, Kurban Bayramı'nda yapılan operasyonlarda toplam 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İstanbul'da, Kurban Bayramı'nda düzenlenen operasyonlarda, toplam 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 86 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da, Kurban Bayramı'nda düzenlenen operasyonlarda, toplam 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 86 şüpheli yakalandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, kentte bayram süresince "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Operasyonlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ve ticareti yaptıkları öne sürülen 86 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 5 kilo 806 gram eroin, 5 kilo 635 gram esrar, 5 kilo 171 gram metamfetamin, 1 kilo 486 gram bonzai, 301 gram kokain, 723 uyarıcı hap, 5 tabanca, av tüfeği, 93 fişek ile 28 bin 175 lira bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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