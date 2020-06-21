İstanbul'da kundaklanan araçta hasar oluştu
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İstanbul'da kundaklanan araçta hasar oluştu

İstanbul Sultanbeyli'de kundaklanan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'da kundaklanan araçta hasar oluştu
21.06.2020 04:47 | Son Güncelleme: 21.06.2020 05:20

İstanbul Sultanbeyli'de kundaklanan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Akşemsettin Mahallesi Petrol Yolu Caddesi'nde Alaattin O'ya ait 41 MA 1141 plakalı otomobilin yandığını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar oluştu.

Olay yerinin yakınında eldiven ve yanıcı madde, otomobilin üstünde ise yanmış havlu bulunduğu belirtildi.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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