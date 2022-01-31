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Kumaş imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

AA, Halis Akyıldız - Güncel
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, kumaş imal edilen iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, kumaş imal edilen iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi'ndeki 4 katlı bir kumaş imalathanesinin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.

Kumaş imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Kumaş imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Kumaş imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Halis Akyıldız - Güncel

İstanbul, Esenyurt, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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