İSTANBUL'DA KUMARBAZLARA CEZA YAĞDI

İSTANBUL'da 2022 yılının ilk iki haftasında kumarhanelere yönelik operasyonda 1198 kişiye toplam 2 milyon 179 bin 162 lira para cezası kesildi. Kumar oynatan ve kumar oynamaya yer temin eden 364 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Baskınlarda 72 kumar makinesi ile sanal kumar oynatmakta kullanılan 63 bilgisayara el kondu.

OPERASYONLARA 1250 POLİS KATILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 1-17 Ocak tarihlerinde arasında yapılan operasyonlarda kumarbazlara ceza yağdı. Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekiplerin 39 ilçede yaptıkları baskınlara toplam 1250 polis katıldı.

15 BİN 680 KİŞİ KONTROLDEN GEÇİRİLDİ

KUMARBAZLARA CEZA YAGDI

Görüntü dökümü

Polis kamerasından operasyon anları

Ele geçirilen kumar makineleri