İstanbul'da kumar oynayan ve oynatan 6 kişiye idari para cezası İstanbul'da kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye idari para cezası uygulandı.

Fatih ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, tedbirler kapsamında kapalı bulunması gereken 2 kıraathanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 2'si iş yeri sahibi 6 kişiye idari para cezası kesildi.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda oyun kartı ve pulu ile bir ruhsat abanca ele geçirildi.

İş yerleri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA