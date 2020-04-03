İstanbul'da kumar oynayan ve oynatan 6 kişiye idari para cezası
İstanbul'da kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye idari para cezası uygulandı.
İstanbul'da kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye idari para cezası uygulandı.
Fatih ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, tedbirler kapsamında kapalı bulunması gereken 2 kıraathanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 2'si iş yeri sahibi 6 kişiye idari para cezası kesildi.
Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda oyun kartı ve pulu ile bir ruhsat abanca ele geçirildi.
İş yerleri, zabıta ekiplerince mühürlendi.
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Kaynak: AA