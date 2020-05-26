İstanbul'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası kesildi
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İstanbul'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası kesildi

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 7 kişiye idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası kesildi
26.05.2020 12:15 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:15

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 7 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 1'i iş yeri sahibi 7 kişiye, toplam 22 bin 260 lira idari para cezası kesildi.

Adreste yapılan aramada bulunan çok sayıda oyun kartı ve puluna el konuldu.

İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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