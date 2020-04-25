İstanbul'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası kesildi İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 7 kişiye idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 7 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esatpaşa Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken bir iş yerinin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 2'si iş yeri sahibi 7 kişiye, toplam 30 bin 815 lira idari para cezası kesildi.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda oyun kartı ve puluna el konuldu.

İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA