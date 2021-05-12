İstanbul'da kumar oynayan 22 kişiye para cezası kesildi
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İstanbul'da kumar oynayan 22 kişiye para cezası kesildi

İstanbul'da kumar oynayan 22 kişiye para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 22 kişiye idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 22 kişiye idari para cezası uygulandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükyalı Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken ve daha önce mühürlenen bir iş yerinin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 1'i iş yeri sahibi 22 kişiye, toplam 96 bin 800 lira idari para cezası kesildi.

Adreste yapılan aramada bulunan çok sayıda oyun kartı ve pulu ile masalar üzerindeki bir miktar paraya el konuldu.

İş yeri ise zabıta ekiplerince yeniden mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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