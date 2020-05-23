İstanbul'da kumar oynayan 19 kişiye para cezası kesildi İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 19 kişiye idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 19 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O¨rnek Mahallesi Fehmi Tokay Caddesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldıgˆı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 1'i iş yeri sahibi 19 kişiye, toplam 83 bin 695 lira idari para cezası kesildi.

Adreste yapılan aramada bulunan çok sayıda oyun kartı ve puluna el konuldu.

İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA