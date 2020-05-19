İstanbul'da kumar oynayan 16 kişiye para cezası İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında altıncısı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 16 kişiye idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında altıncısı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 16 kişiye idari para cezası uygulandı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamlık ve Hamidiye mahallelerinde iki iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 2'si iş yeri sahibi 16 kişiye, 50 bin 880 lira idari para cezası uygulandı.

Adreslerde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda oyun pulu ve kartı ile nargileye el konuldu.

İş yerleri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA