İstanbul'da kumar oynayan 16 kişiye para cezası
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İstanbul'da kumar oynayan 16 kişiye para cezası

İstanbul'da kumar oynayan 16 kişiye para cezası
07.05.2020 17:36 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:36

Sancaktepe'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 16 kişiye idari para cezası kesildi.

Sancaktepe'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 16 kişiye idari para cezası kesildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin açık olduğu ve burada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese giden ekipler, 2 kumar makinesine el koydu.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, aynı gün Sarıgazi Mahallesi'ndeki bir iş yerine daha operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste kumar oynayan ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 16 kişiye, toplam 56 bin 905 lira idari para cezası uygulandı.

İki iş yeri sahibine "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem de yapıldı.

Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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