İstanbul'da kumar oynanan kıraathanelere operasyon: 26 kişiye para cezası kesildi
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İstanbul'da kumar oynanan kıraathanelere operasyon: 26 kişiye para cezası kesildi

İstanbul'da kumar oynanan kıraathanelere operasyon: 26 kişiye para cezası kesildi
07.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:43

İstanbul'da kumar oynanan kıraathanelere operasyon: 26 kişiye para cezası kesildi Çekmeköy ve Ümraniye'de içerisinde kumar oynanan iki kıraathaneye polis tarafından operasyon düzenlendi.

İstanbul'da kumar oynanan kıraathanelere operasyon: 26 kişiye para cezası kesildi

İSTANBUL - Çekmeköy ve Ümraniye'de içerisinde kumar oynanan iki kıraathaneye polis tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda toplam 26 kişiye para cezası kesildi.

Çekmeköy Taşdelen Mahallesi Dekor Sokak üzerinde bulunan bir kıraathanenin açık olduğu ve içeride kumar oynandığı yönünde bilgi edinen polis, 5 Mayıs tarihinde adrese operasyon düzenledi. Kıraathanede bulunan iş yeri sahibi de dahil olmak üzere 19 şahsa, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden toplam 60 bin 607 TL idari para cezası işlemi uygulandı. İşyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Aynı gün 23.30 sıralarında Ümraniye İstiklal Mahallesi Beyder Sokak üzerinde bulunan bir kıraathaneye operasyon yapan polis, içeride bulunan 7 şahsın iskambil kağıdı ile oyun oynadıkları ve masa üzerinde 370 TL para olduğunu tespit etti. Kumar oynayan 7 şahsa toplam 8 bin 575 TL idari para cezası işlemi uygulandı. "Mühür Fekki" ve "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan hakkında adli tahkikat yapılan işyeri sahibi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca şahsa 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine istinaden 3 bin 180 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

İstanbul'da kumar oynanan kıraathanelere operasyon: 26 kişiye para cezası kesildi

Kaynak: İHA

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