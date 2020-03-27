İstanbul'da kumar operasyonu İstanbul'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, sanal ortamda kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri belirlenen 9 kişiye idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, sanal ortamda kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri belirlenen 9 kişiye idari para cezası uygulandı. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meclis Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, sanal ortamda tombala oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 9 kişiye, 9 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. Adreste yapılan aramada bulunan 13 dizüstü bilgisayar ile 1 kumar makinesine el konuldu. İş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi. Kaynak: AA