İstanbul'da, külçe bakırları kaldırım taşıyla değiştiren 15 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İstanbul'da, külçe bakırları kaldırım taşıyla değiştiren 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

03.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:06
İstanbul'da, külçe bakırları kaldırım taşıyla değiştiren 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da, yabancı merkezli bir madencilik şirketinin satın aldığı 36 milyon dolarlık bakır külçeleri kaldırım taşları ile değiştirerek haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da, yabancı merkezli bir madencilik şirketinin satın aldığı 36 milyon dolarlık bakır külçeleri kaldırım taşları ile değiştirerek haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 15 zanlı, adliyeye gönderildi.

Süreç

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsviçre merkezli bir madencilik firmasının Türkiye'den satın aldığı ve deniz yoluyla Çin'e gönderdiği 36 milyon dolar değerindeki külçe bakırların yerine konteynerlerden bakır rengine boyanmış kaldırım taşı çıktığı şikayeti üzerine çalışma başlatmıştı.

Polis ekipleri, gümrükleme işlemi yapılan konteyner gemiye yüklenmeden mühürlerinin kırılarak içerisindeki bakır külçelerin boşaltıldığı, yerlerine bakır rengine boyanmış kaldırım taşları yükledikten sonra sahte mühürleme işlemi yapıldığını tespit etti.

Soruşturma kapsamında kent genelinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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