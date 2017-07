İstanbul'da Kudüs ve Filistin Destek Birliği Konferansı

Uluslararası Öğrenci ve Gençlik Hareketleri Kudüs ve Filistin Destek Birliği Konferansı İstanbul'da yapılıyor.



Kudüs ve Filistin için Çalışan Gençlik Hareketleri Platformu ile Anadolu Gençlik Derneği (AGD) iş birliğinde "Senin İçin Ey Barış Şehri" adı altında düzenlenen konferansa 30 ülkeden 300 kadar temsilcinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.



İşgale karşı Filistinli ve Kudüslü öğrencilerin direniş çabalarının birleştirilmesinin amaçlandığı konferansın açılış konuşmasını yapan Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Usame Hamdan, "İsrail işgali, terörizm adında yeni bir terim üretti ve siyonizme düşman herkes terörist ilan edildi." dedi.



"Terör, ümmette Filistin konusunda oluşan birliğin parçalanmasına dönük bir araç haline geldi. Bugün birçok kişi terörist olarak yaftalanmaktan korktuğu için Filistin hakkında konuşmaktan çekiniyor." diyen Hamdan, "İsrail, ümmetin dirilişini istemiyor çünkü bunun kendi sonu olduğunu biliyor. Bu sebeple ırk ve mezhep temelinde ümmeti parçalamak için çalışmalar yapıyor." ifadelerini kullandı.



Eski Gazze Kilisesi Sorumlusu Peder Manuel Musallam ise "İsrail, Oslo Anlaşmasından sonra Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) İsrail'i tanıması için elini bağlamayı başardı." şeklinde konuştu.



Filistin'in, Filistinler hariç kendisine başka halk tanımadığını vurgulayan Musallam, Filistin'in, kimliğini İsrail olarak değiştirmeyeceğini ve Filistin ile Kudüs'ün tarihsel, kültürel ve kimlik olarak Arap olduğunun altını çizdi.



Kudüs ve Filistin Destek Birliği adına konuşan Münir Said ise, İsrail'in Filistin'deki ayrılıklardan yararlandığını belirterek, "İsrail geçmişte direnişle savaşıyordu şimdi ise direnişi destekleyenlerle savaşıyor." ifadelerine yer verdi.



İkincisi düzenlen ve dün başlayan konferans bu akşam sona erecek.