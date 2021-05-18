"Kudüs Konvoyu" oluşturuldu
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"Kudüs Konvoyu" oluşturuldu

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

İstanbul'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, konvoylar oluşturarak İsrail'in, Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

İstanbul'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, konvoylar oluşturarak İsrail'in, Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği, Milli Gençlik Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Kudüs Şurası, Ensar Vakfı, ÖNDER ve Memur-Sen'in de arasında olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu, "Kudüs Konvoyunda Buluşuyoruz" isimli etkinlik kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında bir araya gelerek, araç konvoyu oluşturdu.

STK'ların oluşturduğu araçlar, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda buluşup, iki konvoy halinde İsrail'in, Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan araçtaki vatandaşlar, şehir turu yaparak İsrail'in saldırılarını protesto etti. Yol kenarındaki vatandaşlar da el sallayıp alkışlayarak konvoya destek verdi.

'Kudüs Konvoyu' oluşturuldu
'Kudüs Konvoyu' oluşturuldu
'Kudüs Konvoyu' oluşturuldu
'Kudüs Konvoyu' oluşturuldu
'Kudüs Konvoyu' oluşturuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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