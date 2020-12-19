İstanbul'da küçük çocuğu kaçırmaya çalışan şahıs gözaltına alındı
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İstanbul'da küçük çocuğu kaçırmaya çalışan şahıs gözaltına alındı

19.12.2020 14:52 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:56
İstanbul'da küçük çocuğu kaçırmaya çalışan şahıs gözaltına alındı

İstanbul'da 11 yaşındaki çocuğun kaçırıldığı iddialarına ilişkin İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda gözaltına alının şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da 11 yaşındaki çocuğun kaçırıldığı iddialarına ilişkin İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda gözaltına alının şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da 11 yaşındaki çocuğun kaçırılması iddialarına ilişkin İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Yasin K. (19) olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce adli makamlara sevk edilen şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheli Yasin K.'nın (19), yaşı küçük olan U.V.'ye (11) 15 lira vermeyi ve restorana götürerek yemek yemeyi teklif ettiği, çocuğun ise korkarak yanından uzaklaştığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 14:58:34. #1.15#
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