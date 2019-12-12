İstanbul'da, kuaförde tabancasıyla oynayan kişi yanlışlıkla diğer müşteriyi vurdu
Haberler » Güncel » İstanbul'da, kuaförde tabancasıyla oynayan kişi yanlışlıkla diğer müşteriyi vurdu - Haber

İstanbul'da, kuaförde tabancasıyla oynayan kişi yanlışlıkla diğer müşteriyi vurdu

Beşiktaş'taki bir kuaförde tabancasıyla oynayan kişi, yanlışlıkla diğer müşteriyi vurdu.

12.12.2019 23:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:22
İstanbul'da, kuaförde tabancasıyla oynayan kişi yanlışlıkla diğer müşteriyi vurdu

'taki bir kuaförde tabancasıyla oynayan kişi, yanlışlıkla diğer müşteriyi vurdu.

Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi Yolu'ndaki bir kuaföre giden müşteri F.K'nin oynadığı ruhsatlı tabanca yanlışlıkla ateş aldı. Bu sırada diğer müşteri H.B.Ç. (16) omzundan vuruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralı H.B.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler