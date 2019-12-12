İstanbul'da, kuaförde tabancasıyla oynayan kişi yanlışlıkla diğer müşteriyi vurdu
Beşiktaş'taki bir kuaförde tabancasıyla oynayan kişi, yanlışlıkla diğer müşteriyi vurdu.
Beşiktaş'taki bir kuaförde tabancasıyla oynayan kişi, yanlışlıkla diğer müşteriyi vurdu.
Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi Tepecik Yolu'ndaki bir kuaföre giden müşteri F.K'nin oynadığı ruhsatlı tabanca yanlışlıkla ateş aldı. Bu sırada diğer müşteri H.B.Ç. (16) omzundan vuruldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı H.B.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.