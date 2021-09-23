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İstanbul'da kripto para operasyonu: 84 cihaz daha ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da kripto para operasyonu: 84 cihaz daha ele geçirildi

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurda getirilen kripto para madenciliğinde kullanılan 84 cihaz daha ele geçirildi.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Ataşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurda getirilen kripto para madenciliğinde kullanılan 84 cihaz daha ele geçirildi. Geçtiğimiz günlerde Fatih'te bir depoya yapılan baskında 73 cihaz ele geçirilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 20 Eylül'de Fatih'te bir iş hanında bulunan depoda, yasa dışı yollardan yurda getirildiği belirlenen kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında dijital para madenciliğine yönelik operasyonlarını derinleştiren polis, aynı tarihte Ataşehir'de bir adrese daha baskın düzenledi.

Uzak doğu ülkelerinden yurda kaçak yollarla getirilen kripto para madenciliğinde kullanılan 84 cihaz daha ele geçirildi. Her iki operasyonda toplam 157 cihaza el konulurken, cihazların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 256 bin lirayı bulduğu ifade ediliyor.

AYLIK 30 BİN LİRA KAZAN ELDE EDİYORLAR

Ataşehir'de baskın yapılan depoda kurulan havalandırma düzenekleri dikkat çekerken, her iki operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekiplerince yapılan incelemelerde, şüphelilerin yapmış oldukları sanal kripto para madenciliğinden kişi başı aylık 30 bin TL kazanç elde ettikleri de tespit edildi.

Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan kripto para madenciliğinde kullanılan cihazlara yönelik yapılan operasyon, polis kameralarına da yansıdı.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul'da kripto para operasyonu: 84 cihaz daha ele geçirildi

İstanbul'da kripto para operasyonu: 84 cihaz daha ele geçirildi

İstanbul'da kripto para operasyonu: 84 cihaz daha ele geçirildi

İstanbul'da kripto para operasyonu: 84 cihaz daha ele geçirildi

İstanbul'da kripto para operasyonu: 84 cihaz daha ele geçirildi

İstanbul'da kripto para operasyonu: 84 cihaz daha ele geçirildi

İstanbul'da kripto para operasyonu: 84 cihaz daha ele geçirildi

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