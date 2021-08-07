İstanbul'da KPSS heyecanı
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İstanbul'da KPSS heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da KPSS heyecanı Memur adayları alan bilgisi sınavında ter döktü Türkiye genelinde Kamu Personeli Seçme Sınavı heyecanı yaşandı.

İstanbul'da KPSS heyecanı

Memur adayları alan bilgisi sınavında ter döktü

İSTANBUL - Türkiye genelinde Kamu Personeli Seçme Sınavı heyecanı yaşandı. İstanbul'a memur adayları, KPSS'nin alan bilgisi sınavında ter döktü. Sınava geç kalan bazı adaylar ise kapının kapanmasıyla birlikte içeriye alınmadı.

ÖSYM Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisinin testlerinden oluşan 1. ve 2. oturumu yapıldı. Sabahın erken saatlerinde sınavların yapılacağı okullara gelen adayların heyecanlı olduğu gözlendi. Saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumunda adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakikada verildi. Saat 14.45'teki KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumunda ise adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltilerek 150 dakika süre verildi.

Bahçelievler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen bazı adaylar, sınavın başlamasına 15 dakika kala kapıların kapatılmasıyla içeriye alınmadı. Sınava giremeyen bazı adaylar duruma tepki gösterdi.

Sınava giren bir memur adayı çok çalıştığı belirterek, "Çalıştık çabaladık. 1 yıl boyunca. Hedefim iyi bir kuruma atanmak" dedi.

İstanbul'da KPSS heyecanı
İstanbul'da KPSS heyecanı
İstanbul'da KPSS heyecanı
İstanbul'da KPSS heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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