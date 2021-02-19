İstanbul'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
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İstanbul'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

19.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:26
İstanbul'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

İstanbul'da bulunan köy okulları ve anaokullarında, kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında ders zili çaldı.

İstanbul'da bulunan köy okulları ve anaokullarında, kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında ders zili çaldı.

İstanbul'un köy ve kırsal mahallelerindeki öğrenciler için 22 Ocak'ta başlayan yarı yıl tatili sona erdi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesiyle, İstanbul'un köy okullarındaki öğrenciler okullarına 4 gün gecikmeli gitti.

Silivri'de Beyciler Mukaddes Sönmez İlkokulu ve Ortaokulu'nda ikinci döneme başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Öğrencilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uydukları görüldü.

İlk ders zilini çalan Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, salgın kuralları çerçevesinde alınan önlemlerle derslere başlandığını belirtti. Artar, yeni dönemde öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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