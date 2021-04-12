İstanbul'da kovis-19 en riskli bölgeler! İstanbul'da en riskli ilçeler nereler?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle tüm Türkiye'de kısıtlamalar yaşandı. koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul olarak belirlendi. Peki, İstanbul'da kovis-19 en riskli bölgeler! İstanbul'da en riskli ilçeler nereler?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle tüm Türkiye'de kısıtlamalar yaşandı. koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul olarak belirlendi. Peki, İstanbul'da kovis-19 en riskli bölgeler! İstanbul'da en riskli ilçeler nereler?

İSTANBUL'DA EN RİSKLİ İLÇELER NERELER?

Raporda, nüfus hareketliliğinin ve yoğunluğunun yüksek olduğu Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinin virüsün yayılımı açısından riskli ilçeler arasında olduğu ifade edildi. Ayrıca İstanbul'un Avrupa Yakası'nın koronavirüsün adeta merkez üssü olduğu belirtildi.

VAKA SAYILARI ARTTI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da mart başına göre vaka sayılarının yaklaşık 10 kat arttığını belirterek Türkiye'deki vakaların yaklaşık yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu açıklamıştı.Twitter hesabından 9 Nisan'da açıklama yapan Koca, "İstanbul'da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40'ı İstanbul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz" ifadelerini kullanmıştı