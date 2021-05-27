Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası uygulandı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 15 iş yeri ile 89 kişiye toplam 244 bin 738 TL para cezası verildi.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 15 iş yeri ile 89 kişiye toplam 244 bin 738 TL para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 26 Mayıs'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında 23 bin 391 iş yeri, 457 pazar yeri, 1849 taksi ve toplu taşıma aracı denetlendi.

Kent genelinde denetlenen yerlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olan ve canlı müzik eşliğinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 15 iş yeri ile 89 kişiye toplam 244 bin 738 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar