Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
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Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor

05.12.2020 22:27 | Son Güncelleme: 05.12.2020 22:42

İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimler devam ediyor.

İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimler devam ediyor.

Kentin çeşitli bölgelerinde uygulama noktaları kuran polis ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Ekipler, Kadıköy ilçesinde Bağdat Caddesi ve Kadıköy Altıyol Meydanı'nda trafiğe çıkan sürücülerin izin belgelerini ve evraklarını inceledi.

Ekipler, denetim sırasında vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan da Kovid-19'la mücadele önlemleri çerçevesinde yapılan uygulamalara katıldı.

Kapalı olması gerektiği halde faaliyet gösteren iş yerlerinin sahiplerini uyaran İnan, yaptığı açıklamada, kısıtlamalara yüzde 90 oranında uyulduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Kısıtlama saatlerini karıştıran vatandaşların bulunduğunu, onların da uyarıldığını dile getiren İnan, ilçe girişindeki polis kontrol noktalarında sürücülerin izinlerinin denetlendiğini ifade etti.

İnan, kısıtlamanın faydalı olduğunu vurgulayarak, "Son 10 günden beri uygulanan, özellikle kafe, restoranlara yönelik kısıtlamalar sonucunda ilçemizde birinci hafta yüzde 20, ikinci hafta yüzde 40 oranında vaka sayısında bir azalma var. Bu da sevindirici, önlemlerin de etkili olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Bu arada, uygulama sırasında basit yaralama suçundan aranan bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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