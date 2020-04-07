İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri tüm hızıyla sürüyor İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri tüm hızıyla sürüyor İstanbul polisince yapılan denetimlerde düne göre bugün kural ihlaline karışan kişi sayısı azaldı Denetimlerde, 16'sı 20 yaş altı, 3'ü 65 yaş ve üzeri, 6'sı da eldiven ve maske takmamaktan kaynaklanan toplam 74 kişinin işlem gördüğü...

İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri tüm hızıyla sürüyor

İstanbul polisince yapılan denetimlerde düne göre bugün kural ihlaline karışan kişi sayısı azaldı

Denetimlerde, 16'sı 20 yaş altı, 3'ü 65 yaş ve üzeri, 6'sı da eldiven ve maske takmamaktan kaynaklanan toplam 74 kişinin işlem gördüğü belirtildi

İSTANBUL - İstanbul'da bugün, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde kural ihlali yapan toplam 74 kişiye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde, 6 kişiye maske kullanmamaktan, 16 kişiye 20 yaş ve altındakilere uygulanan sokağa çıkma yasağı ihlalinden, 3 kişiye 65 yaş ve üzeri olmak üzere toplam 74 kişinin işlem gördüğü belirtildi.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki denetimlere bugün de devam edildi. İstanbul genelinde son 24 saat içinde kuralları ihlal eden 16'sı 20 yaş altı, 3'ü 65 yaş ve üzeri, 6 kişiye maske kullanmamaktan dolayı toplam 74 kişi tespit edildi. Sultanbeyli, Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Şile ve Ümraniye'de sokağa çıkma yasağı ihlaline rastlandı. Düne oranla yasakları ihlal eden kişi sayısı bugün oldukça düşük seviyede olduğu gözlenirken, 74 kişiye 74 bin 360 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 1 aracın trafikten men edildiği duyurulurken, polisin halka yönelik çarşı ve pazarlar ile toplu taşıma, banka ve postane kuyruklarındaki sosyal mesafe ikazları da tekrarlandı.

Kaynak: İHA