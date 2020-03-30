İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki denetimlerde 31 iş yeri mühürlendi İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 347 kişiye işlem yapılırken 31 iş yeri mühürlendi.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 347 kişiye işlem yapılırken 31 iş yeri mühürlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan bazı kişi ve iş yerlerine işlem yaptı.

Polis, dün akşam 21.00 ile bugün 12.00 arasında kentte gerçekleştirdiği denetimlerde 12 ilçede kurallara uymayan 31 iş yerini mühürledi. Tedbir yasaklarına uymayan toplam 347 kişiye de Kabahatler Kanunu'ndan idari para cezası uyguladı.

Denetimlerde kurallara uymayan iş yerlerine ve kişilere toplam 224 bin 458 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA