İstanbul'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
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İstanbul'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı

13.11.2020 17:37 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:40
İstanbul'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. #SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

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