İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında birçok işletme açılmadı İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca çok sayıda işletme açılmadı.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca çok sayıda işletme açılmadı.

İçişleri Bakanlığının, vatandaşların çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle bazı işletmelerin faaliyetlerini geçici süreyle durdurmasının ardından, kentteki birçok işletme kepenklerini kapattı.

Şehirde her zaman yoğunluğun yaşandığı İstiklal ve Bağdat caddeleri, Beşiktaş ve Taksim meydanları ile parkların da diğer günlere göre tenha olduğu, bazı vatandaşların dışarıda maske ile dolaştığı görüldü.

İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvayın vatmanının da yeni tip koronavirüs önlemi olarak maske ve eldiven takması dikkati çekti.

İstiklal Caddesi'deki işletme sahiplerinden Serkan Mehmetoğlu, dükkanının alınan karar doğrultusunda kapalı olduğunu belirterek, turistlerin de gelmemesiyle ekonomik olarak zarar ettiklerini söyledi.

İşletmesinin kirasının 50 bin lira olduğunu ve 10-15 personel çalıştırdığını ifade eden Mehmetoğlu, çalışanların bile günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiklerini anlattı.

Bu arada, Üsküdar Sahili'ndeki bazı işletmeler bina girişlerine "Yasa gereği kapalıyız." yazısı asarken, Moda'daki çay bahçelerinin de sakin olduğu gözlendi.

Kaynak: AA