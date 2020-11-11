İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içilmesi yasaklandı
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İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içilmesi yasaklandı

11.11.2020 21:09 | Son Güncelleme: 11.11.2020 21:09
İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içilmesi yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımını önlemek için yarından itibaren kentte bazı alanlarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımını önlemek için yarından itibaren kentte bazı alanlarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, yarından itibaren İstanbul'da, trafiğe kapalı cadde, sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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