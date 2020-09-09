İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında minibüsler denetlendi
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İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında minibüsler denetlendi

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında minibüslerde denetim yapıldı.

İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında minibüsler denetlendi
09.09.2020 07:53 | Son Güncelleme: 09.09.2020 07:56

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında minibüslerde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda, şehir içi ulaşımda faaliyet gösteren minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ayakta yolcu alınıp alınmadığı, şoför ve yolcuların maske ile sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Denetimlerin sıklıkla yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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