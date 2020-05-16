İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iş yeri, pazar yeri, taksi ve ulaşım araçlarında yeni tip koronavirüsle (Kovid -19) mücadele kapsamındaki kurallara uyulup uyulmadığının denetlendiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iş yeri, pazar yeri, taksi ve ulaşım araçlarında yeni tip koronavirüsle (Kovid -19) mücadele kapsamındaki kurallara uyulup uyulmadığının denetlendiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından çalışmaları gösteren video eşliğinde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dün İstanbul'da, 2 bin 436 berber, kuaför vb. işletme, 17 AVM'de 486 iş yeri, 91 pazar yeri, 952 ticari taksi, 940 şehiriçi ve şehirlerarası ulaşım aracı denetlendi. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve diğer kurallara uyanlar ile denetim yapan görevlilerimize teşekkürler."

Kaynak: AA