İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde 282 kişiye idari para cezası uygulanırken 3 iş yeri mühürlendi, 2 araç da trafikten men edildi.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde 282 kişiye idari para cezası uygulanırken 3 iş yeri mühürlendi, 2 araç da trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 7 Nisan'da gerçekleştirdiği denetimlerde, kurallara uymayan kişilere ve araçlara işlem yaptı.

Polis, kurallara uymayan 282 kişiye idari para cezası uyguladı. Bu kişilerden 33'ünün 20 yaş altı, 3'ünün ise 65 yaş üstü olduğu öğrenildi.

Tedbir yasaklarına uymayan 3 iş yeri mühürlenirken 2 araç da trafikten men edildi.

Denetimlerde kurallara uymayan kişilere, iş yerlerine ve araç sürücülerine toplam 152 bin 637 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan polis ekipleri kentte vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde ikaz yaptı.

Kaynak: AA