İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde 74 kişiye idari para cezası uygulanırken 1 araç trafikten men edildi.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde 74 kişiye idari para cezası uygulanırken 1 araç trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 6 Nisan'da gerçekleştirdiği denetimlerde, kurallara uymayan kişilere ve araçlara işlem yaptı.

Polis, kurallara uymayan 74 kişiye kişiye idari para cezası uyguladı. Bu kişilerden 16'sının 20 yaş altı olduğu, 3'ünün 65 yaş üstü olduğu öğrenilirken 6 kişiye de maske takmamaktan işlem yapıldığı bildirildi.

Tedbir yasaklarına uymayan 1 araç da trafikten men edildi.

Denetimlerde kurallara uymayan kişilere ve araç sürücülerine toplam 74 bin 360 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan polis ekipleri kentte vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde ikaz yaptı.

Kaynak: AA