Kovid-19 önlemlerine ilişkin denetimler sürüyor
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Kovid-19 önlemlerine ilişkin denetimler sürüyor

Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda İstanbul'da Kovid-19 önlemlerine ilişkin denetimler devam ediyor.

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İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda İstanbul'da Kovid-19 önlemlerine ilişkin denetimler devam ediyor.

Kartal'da ekipler tarafından lokanta, kafeterya, market, manav ve kasap gibi iş yerlerine yönelik kontroller yapıldı.

İş yerlerinde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra işletme girişlerinde HES kodu kontrolü yapılıp yapılmadığı denetlendi.

İşletmecilere yüzde 50 kapasiteyle çalışmaları gerektiği, müşterilere de Kovid-19 kurallarına uyulması konusunda hatırlatma yapıldı.

Kovid-19 önlemlerine ilişkin denetimler sürüyor
Kovid-19 önlemlerine ilişkin denetimler sürüyor
Kovid-19 önlemlerine ilişkin denetimler sürüyor
Kovid-19 önlemlerine ilişkin denetimler sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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