İstanbul'da Kovid-19 önlemlerine ilişkin denetimler sürüyor

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda kentte Kovid-19 önlemlerine ilişkin denetimler yapılıyor.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda kentte Kovid-19 önlemlerine ilişkin denetimler yapılıyor.

Esenler'de zabıta ekipleri lokanta, restoran ve kafeterya gibi iş yerlerine yönelik kontroller yaptı.

Temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra işletme girişlerinde HES kodu kontrolü yapılıp yapılmadığı denetlendi. İşletmecilere yüzde 50 kapasiteyle çalışmaları gerektiği, müşterilere de Kovid-19 kurallarına uyulması konusunda hatırlatma yapıldı.

Esnaf Ali Erdoğan da iş yerine girişte dezenfektan bulunduğuna değinerek, "Her müşterinin HES koduna ve ateşine bakmaktayız. Kurallara uyulması hem bizim hem de vatandaşın sağlığı için önemli." dedi.

Şişli'deki denetime, Kaymakam Ali Fuat Türkel, İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Artut, Sağlık Müdürü İbrahim İlker Kalkavan ve Zabıta Müdürü Mehmet Zeybek de katıldı.

Türkel, işletmecileri maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Bazı iş yerlerinde denetleme sırasında kaymakam ve diğer yetkililere HES kodları soruldu. Türkel, işletmecilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Türkel, denetlemelerin yaptırım uygulamak amaçlı olmadığını belirterek, vatandaşlara rehberlik etmek ve tavsiyede bulunmak istediklerini vurguladı.

Avcılar'da lokanta, kafeterya, market ve kasap gibi iş yerlerinde denetim yapıldı.

Kaymakamı Kemal İnan da ekiplerle denetimlere katıldı.

Denetimlerde Kovid-19'la mücadelede esnafa temizlik, maske ve sosyal mesafenin önemi anlatılarak, kurallara uyulması gerektiği hatırlatıldı.

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir'in katılımıyla Üsküdar Caddesi üzerinde de denetim yapıldı.

İş yerlerinde "14 kural"ın yazılı olduğu bilgilendirici afiş ve dezenfektan olup olmadığı, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Ayrıca iş yerlerine girişte müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş