İstanbul'da Kovid-19'la mücadelede BioNTech aşılarının ilk dozu uygulanmaya başlandı

Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında, randevusu sırasında tercih eden vatandaşlara BioNTech aşısının birinci dozu yapılıyor.

Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında, randevusu sırasında tercih eden vatandaşlara BioNTech aşısının birinci dozu yapılıyor.

Şu ana kadar 2,8 milyon doz temin edilen BioNTech aşısının birinci dozlarının uygulanmasına bugün itibarıyla Türkiye genelinde başlandı.

Uygulamalar, aşılama çalışmaları kapsamında Sinovac ve BioNTech firmaları tarafından üretilen aşıların ikisinin de bulunduğu hastanelerden randevu alan vatandaşların tercihleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen vatandaşlara, BioNTech firması tarafından üretilen aşının birinci dozu uygulandı. Aşı uygulamasının ardından sağlık personelinin gözetiminde bir süre bekletilen vatandaşlarda herhangi bir yan etki oluşmadı.

Aşılama çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, bugün uygulamaya başladıkları BioNTech aşılarının da aşılama programına hızla entegre edildiğini ve çalışmaların bu kapsamda sürdüğünü dile getirdi.

Prof. Dr. Yiyit, vatandaşların aşı randevusu alma aşamasında bir opsiyonlarının olacağını ifade ederek, "Aşımızın randevuları şu an 3 günlük açıldı ama ilave açılmaya devam edecek. İnsanlar 'Randevu bulamıyorum.' diye endişe etmesinler, o randevular açılacak. Amacımız alınan randevu kadar aşıyı sahaya sürüp o ısı derecelerine dikkat etmek, özellikle israfını engellemek. Bu anlamda da vatandaşlarımız randevusuna uyum gösterip gelirse bizim de o aşıları hesapladığımız dozlarında yapmamıza yardımcı olurlar. " değerlendirmesini yaptı.

Aşının ilk dozunu yaptıran Mustafa Bakıcı da aşı olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Herkesin aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu hastalığın da bir an önce gitmesini istiyorum. Tüm sağlık personeline de teşekkür ederim." diye konuştu.

Aşı randevuları

Randevular, mobil uygulama veya internet üzerinden oluşturulabildiği gibi telefonla da alınabiliyor.?

Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız