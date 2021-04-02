İstanbul'da Kovid-19'la mücadelede BioNTech aşılarının ilk dozu uygulanmaya başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da Kovid-19'la mücadelede BioNTech aşılarının ilk dozu uygulanmaya başlandı

Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel
İstanbul'da Kovid-19'la mücadelede BioNTech aşılarının ilk dozu uygulanmaya başlandı

Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında, randevusu sırasında tercih eden vatandaşlara BioNTech aşısının birinci dozu yapılıyor.

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın

Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında, randevusu sırasında tercih eden vatandaşlara BioNTech aşısının birinci dozu yapılıyor.

Şu ana kadar 2,8 milyon doz temin edilen BioNTech aşısının birinci dozlarının uygulanmasına bugün itibarıyla Türkiye genelinde başlandı.

Uygulamalar, aşılama çalışmaları kapsamında Sinovac ve BioNTech firmaları tarafından üretilen aşıların ikisinin de bulunduğu hastanelerden randevu alan vatandaşların tercihleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen vatandaşlara, BioNTech firması tarafından üretilen aşının birinci dozu uygulandı. Aşı uygulamasının ardından sağlık personelinin gözetiminde bir süre bekletilen vatandaşlarda herhangi bir yan etki oluşmadı.

Aşılama çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, bugün uygulamaya başladıkları BioNTech aşılarının da aşılama programına hızla entegre edildiğini ve çalışmaların bu kapsamda sürdüğünü dile getirdi.

Prof. Dr. Yiyit, vatandaşların aşı randevusu alma aşamasında bir opsiyonlarının olacağını ifade ederek, "Aşımızın randevuları şu an 3 günlük açıldı ama ilave açılmaya devam edecek. İnsanlar 'Randevu bulamıyorum.' diye endişe etmesinler, o randevular açılacak. Amacımız alınan randevu kadar aşıyı sahaya sürüp o ısı derecelerine dikkat etmek, özellikle israfını engellemek. Bu anlamda da vatandaşlarımız randevusuna uyum gösterip gelirse bizim de o aşıları hesapladığımız dozlarında yapmamıza yardımcı olurlar. " değerlendirmesini yaptı.

Aşının ilk dozunu yaptıran Mustafa Bakıcı da aşı olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Herkesin aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu hastalığın da bir an önce gitmesini istiyorum. Tüm sağlık personeline de teşekkür ederim." diye konuştu.

Aşı randevuları

Randevular, mobil uygulama veya internet üzerinden oluşturulabildiği gibi telefonla da alınabiliyor.?

Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Erkan Kandemir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Burcu Biricik Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul'da Kovid-19'la mücadelede BioNTech aşılarının ilk dozu uygulanmaya başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:43:47. #1.14#
title