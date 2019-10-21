İstanbul'da "korsan kitap" operasyonları

21.10.2019 18:02

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, 68 bin 667 bandrolsüz kitap, 14 bin 800 kitap kapağı, 96 bin kitap forması, 320 metal kalıp, bin 100 yabancı dil DVD ve CD ile 3 harici disk ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağustos-16 Ekim arasında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırı ürünlerin satış, dağıtım ve üretiminin engellenmesine yönelik, 32 adrese baskın düzenledi.

Adreslerdeki 33 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 68 bin 667 bandrolsüz kitap, 14 bin 800 kitap kapağı, 96 bin kitap forması, 320 metal kalıp, bin 100 yabancı dil DVD ve CD'si ile 3 harici disk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA