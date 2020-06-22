İstanbul'da korsan fotoğrafçılara sıkı takip
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İstanbul'da korsan fotoğrafçılara sıkı takip

İstanbul'da korsan fotoğrafçılara sıkı takip -Belgrad Ormanı'nda korsan fotoğrafçı denetimi gerçekleştirildi İstanbul'da sayıları hızla artan ve bir sektör haline gelen korsan düğün fotoğrafçıları sıkı takibe aldı.

22.06.2020 10:10 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:18

İstanbul'da korsan fotoğrafçılara sıkı takip

-Belgrad Ormanı'nda korsan fotoğrafçı denetimi gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul'da sayıları hızla artan ve bir sektör haline gelen korsan düğün fotoğrafçıları sıkı takibe aldı. İlgili makamlardan aldıkları destek ile bu sene korsan fotoğrafçılık yapanlara daha çok baskı uygulanacağını söyleyen İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı Dilek Camcı, İstanbul Belgrad Ormanı'nda fotoğrafçı denetimine çıktı.

İstanbul'da hergün düğün, nişan ya da çeşitli anlarını ölümsüzleştirmek isteyen çok sayıda vatandaş fotoğraflarını çektiriyor. Kimi fotoğrafçılar vergilerini ödeyerek çekimlerini gerçekleştirirken kimileri ise herhangi bir kaydı olmadan korsan fotoğrafçılık yapıyor. Vergi vermeden fotoğrafçılık yapan kişilerin haksız kazanç elde ettiğini belirten İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı Dilek Camcı, ilgili makamlardan aldıkları destek ile bu sene korsan fotoğrafçılık yapanlara daha çok baskı uygulanacağını söyledi. Dilek Camcı, korona virüs döneminde oda üyelerinin 14 kuralına uyduğunu ve maske, sosyal mesafe ve hijyene de dikkat ettiklerini belirtti.

"Bu sene daha çok baskı uygulanacak"

Dilek Camcı, "Korona virüs döneminde ilk önce sağlık diyoruz. Kendi üyelerimiz bu Covid-19'la ilgili 14 kuralına uyuyor ve 3 değişmez; maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat ediyor. Diğer kapsamda da korsan diye adlandırdığımız bizim veya ticaret odası üyeleri olmayan fotoğrafçılarla da karşılaştığımız yerde her türlü girişimde bulunuyoruz. Bu arkadaşların kayıt altına alınmalarını istiyoruz. Çünkü biz üyelerimiz ile daha çok muhatabız. Korsanlarla muhatap olmadığımız için bizim çalışmalarımızdan haberleri olmuyor. Fakat böyle yerlere geldiğimizde onlar çok çabuk birbirlerine haber intikal ettiriyorlar ve ortadan kayboluyorlar. Fakat ilgili makamlardan aldığımız destek ile bu sene korona virüsle birlikte korsan olarak çalışan arkadaşlarımıza daha çok baskı uygulanacak" dedi.

"Korona döneminde bütün esnafların etkilendiği gibi fotoğraf sektörü de etkilenmiş durumda"

Devlete katma değer ödemeyen fotoğrafçıların önüne geçebilmeyi amaçladıklarını belirten Camcı, "Çünkü burada amaç hem korsanı önlemek, hem de haksız Kazancı önlemek. Devletimize de katma değer ödemeyen fotoğrafçıların da önüne geçebilmek. Biz insanların bu işi yapmalarına karşı değiliz, kanun dışı yapmalarına karşıyız. İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası olarak kanunların üstünde değiliz. Bizim tek amacımız oda olarak üyelerimizin haklarını korumak ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamaktır. Dolayısıyla korona döneminde bütün esnafların etkilendiği gibi fotoğraf sektörü de etkilenmiş durumda. Yaklaşık 3 aydır fotoğraf çekemiyoruz. Örneğin nikah salonlarında toplu fotoğraf çekilmeleri yasaklandı. Bugün burada gördüğünüz gibi tüm kurallara uyarak arkadaşlarımız fotoğraflarını çekiyor" diye konuştu.

"İlk önce mesafeye ve hijyene dikkat ediyoruz"

İlk önce mesafeye ve hijyene dikkat ettiklerini söyleyen Fotoğrafçı Serhat İlhan ise, "Elimizden geldiğince odamızın bize verdiği direktifler içerisinde sosyal mesafeye dikkat ederek çiftlerimizin en güzel anılarını mutlu karelere dönüştürebilmek. Zaten dediğim gibi ilk önce mesafeye ve hijyene dikkat ediyoruz. Zaten burada dezenfektanlarımız da bulunuyor gördüğünüz gibi maskelerimizi de takıyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul'da korsan fotoğrafçılara sıkı takip

Kaynak: İHA

Manşet

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