İstanbul'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

İstanbul'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koronavirüse karşı önlem amaçlı çalışmalarını sürdürüyor.

14.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:38
İstanbul'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koronavirüse karşı önlem amaçlı çalışmalarını sürdürüyor.

İBB ekipleri, şehrin işlek ve kullanımı yoğun olan alanlarında 40 araç ve 80 personelle dezenfekte çalışmaları yürütüyor.

Metro, metrobüs ve otobüslerde rutin temizlik çalışmaları artırılırken, bunun yanı sıra dezenfekte çalışmaları da yapılıyor.

Belediyenin hizmet verdiği birçok kapalı alan dışında, cami, cemevi, kilise ve sinagoglar da dezenfekte ediliyor.

İBB Sağlık Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ekipler bugün 15 Temmuz Şehitler Otogarı, İBB Saraçhane ana hizmet binası ve Aşkenaz Sinagogu'nu dezenfekte etti.

Ekipler, öğleden sonra ve akşam ise Galatasaray-Beşiktaş derbisinin oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'nu, Fatih Camisi'ni ve Gazi Cemevi'ni dezenfekte edecek.

- Bilgilendirme çalışmaları

Öte yandan, İBB, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı, Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütünün uygulamaları ve yayınları doğrultusunda, koruyucu ve önleyici sağlık çalışmalarını halka anlatmak için 2 Mart'tan bu yana birtakım çalışmalar yürütüyor.

Konsept tasarımlar ve sloganlar aracılığıyla köprü, üst geçitler, reklam alanları, billboardlar, toplu taşıma araçlarında kullanılan ekranlar, şehir ekranları, elektrik aydınlatma direklerindeki reklam alanları, afiş ve el broşürü çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca ibb.istanbul sayfası üzerinden erişime açılan Dünya Sağlık Örgütünün virüsle ilgili bilgi notu ile de farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Manşet

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