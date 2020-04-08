İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 28 Mart - 7 Nisan arasında yapılan denetimlerde, 2 bin 478 kişiye idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 28 Mart - 7 Nisan arasında yapılan denetimlerde, 2 bin 478 kişiye idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Polis ekiplerince, 28 Mart - 7 Nisan arasında kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, Kovid-19 salgını tedbirlerine uymayan, 82'si 20 yaş altı 2 bin 478 kişiye, toplam 1 milyon 811 bin 842 lira idari para cezası uygulandı.

Tedbirler kapsamında kapalı olması gerekirken açık tutulan 97 iş yeri mühürlenirken, 48 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA