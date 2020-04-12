İstanbul'da koronavirüs tedbirleri Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hayata geçirdiği yeni uygulamayla, ekonomik ve sosyal durumları nedeniyle belediyeden düzenli yardım alan 65 yaş üstü vatandaşların nakdi yardımlarını evlerine götürerek teslim etmeye başladı.

Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hayata geçirdiği yeni uygulamayla, ekonomik ve sosyal durumları nedeniyle belediyeden düzenli yardım alan 65 yaş üstü vatandaşların nakdi yardımlarını evlerine götürerek teslim etmeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Komşu İletişim Merkezi" tarafından tek tek aranarak bilgilendirilen vatandaşlar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ve bir zabıtadan oluşan ekip tarafından adreslerinde ziyaret edilerek, tutanak karşılığı ödemelerini elden aldı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede düzenli nakdi sosyal yardım alan bin 147 vatandaş ve 443 asker ailesinden, yaşı 65'in üzerinde olan 140 vatandaş ve asker yakını 6 aileye sosyal yardım ödemeleri kapalı zarflar içinde ve kendi adreslerinde yapılırken, diğer vatandaşların yardımları banka hesaplarına yatırıldı. Bu şekilde 1590 aileye sosyal yardım yapılmış oldu.

Risk grubunda olmaları nedeniyle dışarı çıkmamaları gereken vatandaşlar, erzak yardımının ardından kendilerine ulaştırılan nakdi destek için Kartal Belediye Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şunları ifade etti:

"Belediyemizden daha önce de düzenli olarak nakdi yardım alan komşularımızdan 65 yaş üzerinde olanların, pandemi sürecinde nakit sıkıntısı yaşamaması amacıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, tam kadro görev başındadır. Yaş almış değerlerimiz, bu süreçte sadece sağlıklarını düşünsün, geri kalan konularda herhangi bir endişe yaşamasın diye ekiplerimiz tek tek adreslere giderek nakdi yardımlarını komşularımıza ulaştırıyor. Bunun dışında dezenfekte ve gıda ihtiyaçları noktasında da komşularımıza bir telefon mesafesindeyiz. Komşularımızdan tek isteğimiz, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları, sağlıklarını riske atacak durumlardan kaçınmalarıdır. Sizler için çalışmalarımıza devam ediyoruz, 7/24 görevlerimizin başındayız."

Kaynak: AA