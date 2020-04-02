İstanbul'da koronavirüs tedbirleri İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 28 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 1674 kişiye de idari para cezası uygulanırken, 75 iş yeri mühürlendi, 26 araç da trafikten men edildi.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 28 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 1674 kişiye de idari para cezası uygulanırken, 75 iş yeri mühürlendi, 26 araç da trafikten men edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Polis ekiplerince, 28 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde Kovid-19 salgını tedbirlerine uymayan 1674 kişiye 1 milyon 110 bin 571 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, tedbirler kapsamında kapalı olması gerekirken açık tutulan 75 iş yeri mühürlenirken, 26 araç da trafikten men edildi. Kaynak: AA