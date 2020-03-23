İstanbul'da koronavirüs tedbirleri
Fatih Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemleri devam ediyor.
Fatih Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemleri devam ediyor.
Sağlık İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekipleri tarafından, ilçedeki eczanelerde program çerçevesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Bu kapsamda özel kıyafetli ekipler, Aksaray Mahallesi Yokuş Çeşmesi Sokağı'ndaki eczaneleri dezenfekte etti.
Eczaneye ilaç almak için gelenler, belediye ekiplerinin çalışmalardan duyduğu memnuniyetini ifade etti.
Çalışmaların başladığı günden itibaren 301 eczanede dezenfeksiyon çalışması yapılırken, ilaçlama işlemlerinin süreceği öğrenildi.
Kullanılan dezenfektanın Sağlık Bakanlığından onaylı, insanlara ve hayvanlara zararının bulunmadığı belirtildi.
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Kaynak: AA