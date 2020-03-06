İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
06.03.2020 23:37 | Son Güncelleme: 06.03.2020 23:37
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, Yedikule Hastanesindeki tanının, yeni tip koronavirüs değil "Human Koronavirüs NL63" olduğunu bildirdi.
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Kaynak: Dunya.com