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İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

06.03.2020 23:37 | Son Güncelleme: 06.03.2020 23:37
İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca, 'da tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, Yedikule Hastanesindeki tanının, yeni tip koronavirüs değil "Human Koronavirüs NL63" olduğunu bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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