İstanbul'da koronavirüs denetimleri Araç sürücüleri ve yolcularına denetim yapılması İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Araç sürücüleri ve yolcularına denetim yapılması İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı güvenlik ekipleri kentin girişlerinde kontrollere devam ediyor. Kaynak: AA