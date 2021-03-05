İstanbul'da koronavirüs denetimleri - 1
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İstanbul'da koronavirüs denetimleri - 1

05.03.2021 09:18 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:33
İstanbul'da koronavirüs denetimleri - 1

İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi.

İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi. Sürücü ve yolcular koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarıldı. Avcılar'daki denetimlerde ayakta yolcu aldığı tespit edilen minibüs şoförüne ceza kesildi. Sarıyer Büyükdere Caddesi Maslak İTÜ metro önünde koronavirüs denetimi yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.

AVCILAR'DA DA DENETİM

Avcılar'da, polis ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde ayakta yolcu aldığı tespit edilen minibüs şoförüne ceza kesildi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında polis ekipleri, getirilen tedbirleri ihlal eden toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Avcılar Firuzköy Bulvarı'na kurulan denetim noktasında minibüs ve taksiler durdurularak denetlendi. Yapılan denetimlerde ayakta yolcu aldığı tespit edilen bir minibüsün şoförüne ceza kesildi. Ayakta yolculuk yapan vatandaşlar ise minibüsten inip yürüyerek yolların devam etti.

(Fotoğraf)


- İstanbul
İstanbul'da koronavirüs denetimleri - 1
İstanbul'da koronavirüs denetimleri - 1
İstanbul'da koronavirüs denetimleri - 1
İstanbul'da koronavirüs denetimleri - 1
İstanbul'da koronavirüs denetimleri - 1
İstanbul'da koronavirüs denetimleri - 1
İstanbul'da koronavirüs denetimleri - 1
İstanbul'da koronavirüs denetimleri - 1
İstanbul'da koronavirüs denetimleri - 1
İstanbul'da koronavirüs denetimleri - 1
İstanbul'da koronavirüs denetimleri - 1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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