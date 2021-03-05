İstanbul'da koronavirüs denetimleri - 1
İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi.
AVCILAR'DA DA DENETİM
Avcılar'da, polis ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde ayakta yolcu aldığı tespit edilen minibüs şoförüne ceza kesildi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında polis ekipleri, getirilen tedbirleri ihlal eden toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Avcılar Firuzköy Bulvarı'na kurulan denetim noktasında minibüs ve taksiler durdurularak denetlendi. Yapılan denetimlerde ayakta yolcu aldığı tespit edilen bir minibüsün şoförüne ceza kesildi. Ayakta yolculuk yapan vatandaşlar ise minibüsten inip yürüyerek yolların devam etti.
(Fotoğraf)
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı