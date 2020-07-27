İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS ATIKLARI BÖYLE İMHA EDİLİYOR -2
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS ATIKLARI BÖYLE İMHA EDİLİYOR -2

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadelede alınan tedbirler, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasıyla sınırlı değil. Uzmanlar tedbir ve tedavi amaçlı kullanılan maske, eldiven, koruyucu giysi ve tıbbi malzemelerin de bulaş riski taşıdığı konusunda ciddi uyarılar yapıyor.

İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS ATIKLARI BÖYLE İMHA EDİLİYOR -2
27.07.2020 12:51 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:54

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadelede alınan tedbirler, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasıyla sınırlı değil. Uzmanlar tedbir ve tedavi amaçlı kullanılan maske, eldiven, koruyucu giysi ve tıbbi malzemelerin de bulaş riski taşıdığı konusunda ciddi uyarılar yapıyor. Pandemi hastanelerinde hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının kullandığı maske, eldiven koruyucu giysi gibi tüm tıbbi malzemeler, bulaş riskine yol açmaması için titiz bir çalışmayla toplanıp imha ediliyor.

Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nden alınan bu tıbbi atıkların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından toplanılması ve imha edilmesi süreçlerini yerinde izledi. Hastanede kullanılan maske, eldiven, koruyucu giysi ve tıbbi atıkların bu konuda eğitim almış personel tarafından özel bir çalışma yöntemiyle toplandığını anlatan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Müdürü İhsan Papakçı, Tıbbi atık depomuz 2 günlük atığın depolanabileceği kapasitede. Bunun yanı sıra iki gün içinde imha edilmek için alınamıyorsa bile, artı 4 derecede saklayabileceğimiz kapasitede alanımız mevcut. Tıbbi atıkları bekletmiyoruz hemen hemen her gün imha edilmek için alınıyor. Olası bir problem yaşanması durumunda ise yedek depomuz ile 1 haftalık atığı depolama imkanımız var dedi.

ATIKLARI TOPLAYAN PERSONEL DE ÖZEL OLARAK KORUNUYOR

Görevli personellerin enfeksiyon kontrol komitesi ve çevre birimi tarafından yılda 2 defa özel bir eğitimden geçirildiğini söyleyen İhsan Papakçı Bu işte görev alan personelimizi korumak için azami derecede dikkat gösteriyoruz. Hatta bu süreçten önce atıkları tartarak teslim ediyorduk. Ancak, bu dönemde mümkün olduğunda personelimizin bu atıklara temasını azaltmak için tartı işleminden vazgeçtik diye konuştu.

TEK BİR MASKE BİLE ATILSA O ÇÖP KUTUSU TIBBİ ATIK SAYILIYOR

Hastane içerisindeki atıkların ayrı ayrı kovalarda ayrıştırıldığını belirten Papakçı Mesela hasta dikkatsiz davrandı maskesini çıkardı ve evsel atığa attı. Bu durumda biz bütün çöpü tıbbi atık olarak değerlendiriyoruz. Kurum içerisindeki tıbbi atıklar ayrıştırıldıktan sonra görevli personeller tarafından depolanıyor ve her gün imha edilmek üzere İSTAÇ tarafından alınıyor şeklinde konuştu.

YAKMA ÜNİTESİNDE ELDE ETTİĞİMİZ BUHARDAN ELEKTRİK ÜRETİYORUZ

Hastanelerden toplanan tıbbi atıklar İBB'ye ait sterilizasyon tesisine getiriliyor. Tıbbi atıklar burada belirli aşamalardan geçerek otoklav adı verilen ünite içinde yüksek ısı ve basınca maruz bırakılarak sterilize ediliyor ve evsel atık bölümüne gönderilerek imha ediliyor. Koronavirüs tedbir ve tedavisinde kullanılan tıbbi malzeme atıklarının bir kısmı da doğrudan yakılarak imha ediliyor. İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, yakma ünitesinin günlük kapasitesinin yaklaşık 24 ton civarlarında olduğunu söyledi. Canlı, Bu üniteden elde ettiğimiz buhardan elektrik üretiyoruz. Yaklaşık 540 kilovat bir elektrik üretimi söz konusu ifadelerini kullandı.

ATIKLAR 108 TON KAPASİTELİ TESİSTE İMHA EDİLİYOR

Mustafa Canlı, imha tesisine her gün 6 bin 230 farklı noktadan tıbbi atık geldiğini belirterek imha sürecini şöyle anlattı Atıklar bu tesise geliyor ve burada önce sterilize ediliyor ve evsel atık bölümüne gönderilerek burada imha ediliyor. Bir kısım atıklar ise başka bir tesiste yakılıyor. Tesisimizin kapasitesi günlük 108 ton. Bizim günlük topladığımız tıbbi atık ise 70 ile 80 ton arasında değişiyor. Tıbbi atıklar tesisimize geldikten sonra bant sistemimize boşaltılıyor. Bir raylı sistemle konteynırlar tıbbi atıklarla dolduruluyor. Otoklav adı verilen 3 adet ünitemiz var. Tıbbi atıklar burada yaklaşık 145 santigrat derecede, 3.2 bar basınç altında, 45 dakika da sterilize ediliyor. Bu şekilde mikroptan arındırılıyor. Daha sonra evsel atık bölümüne gönderilerek burada imha ediliyor. Yılda yaklaşık 28 bin ton tıbbi atık topluyoruz. Bu atıklar ya sterilize ediliyor ya da yakılıyor dedi.

TIBBİ ATIKLAR GELİŞİ GÜZEL ATILMAMALI

Tesis içerisinde çalışan personellerinin bu süreçte sağlık çalışanları kadar risk altında olduklarını belirten Canlı, alınan tedbirlerle bugüne kadar hiçbir çalışanlarının enfekte olmadığını söyledi. Canlı, Özellikle sağlık kuruluşlarından tıbbi atıkların düzenli ve yönetmeliklere uygun bir şekilde depolanmaları konusunda dikkatli olmalarını istiyoruz. Bu son derecede önemli. Atıkların sağlıklı toplanmadığı, gelişi güzel sağa sola atıldığı yönünde şikayetler oluyor. Sıkıntı yaşanmaması için bu tıbbi atıkların düzenli ve yönetmeliklere uygun bir şekilde depolanmaları gerekiyor diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı Magazin
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı...
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı Ekonomi
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı Güncel
Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü Magazin
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
4 askerimizin şehit olduğu, 27 askerimizin yaralandığı kazayı görgü tanığı anlattı 3. Sayfa
4 askerimizin şehit olduğu, 27 askerimizin yaralandığı kazayı görgü tanığı anlattı
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında Yaşam
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 'Kedi gibi 9 canlısın' esprisi yapıyor
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor
İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor
Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı
Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor
Arkadaşlarıyla baraja giren 11 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Arkadaşlarıyla baraja giren 11 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Medipol Başakşehir'de futbolculara 500'er bin TL şampiyonluk primi verilecek
Medipol Başakşehir'de futbolculara 500'er bin TL şampiyonluk primi verilecek
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
Demir Grup Sivasspor, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la yollarını ayırdı
Demir Grup Sivasspor, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la yollarını ayırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Yaşlı çift, kümese attıkları köz yüzünden çıkan yangında hayatlarını kaybetti
Yaşlı çift, kümese attıkları köz yüzünden çıkan yangında hayatlarını kaybetti
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reha Özcan Demet Akbağ Demet Akalın Michael Jackson
Spor Falcao Caner Erkin Fatih Terim Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Bursa Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS ATIKLARI BÖYLE İMHA EDİLİYOR -2 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 12:55:49. #1.14#
title