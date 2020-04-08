İstanbul'da korona virüsle mücadele eden doktorun çalınan motosikleti bulundu
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Beşiktaş, İstanbul, Polis, 3. Sayfa

İstanbul'da korona virüsle mücadele eden doktorun çalınan motosikleti bulundu

İstanbul'da korona virüsle mücadele eden doktorun çalınan motosikleti bulundu Beşiktaş'ta doktorun hırsızlar tarafından motosikleti polis tarafından bulundu Beşiktaş'ta doktorun toplu taşıma kullanarak vatandaşları enfekte etmemek için kullandığı ve hırsızlar tarafından çalınan motosikleti,...

08.04.2020 21:38 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:40

İstanbul'da korona virüsle mücadele eden doktorun çalınan motosikleti bulundu

Beşiktaş'ta doktorun hırsızlar tarafından motosikleti polis tarafından bulundu

İSTANBUL - Beşiktaş'ta doktorun toplu taşıma kullanarak vatandaşları enfekte etmemek için kullandığı ve hırsızlar tarafından çalınan motosikleti, polis ekipleri tarafından bulundu. Plakasız olarak ele geçirilen 20 bin lira değerindeki motosiklet doktor Ufuk Gökçek'e teslim edildi.

Beşiktaş Türkali Mahallesi Mısırlı Bahçe Sokak üzerinde geçtiğimiz 24 Mart Salı günü meydana gelen olayda, korona virüs salgını nedeniyle 7 gün 24 saat canla başla çalışan sağlık çalışanı Ufuk Gökçek birlikte görev yaptığı arkadaşının evine gelmişti. Ertesi gün alışverişe çıkan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi olan intern doktor Gökçek, 20 bin lira değerindeki 34 AFA 734 plakalı motosikletinin kapının önünde olmadığını görmüştü. Gökçek bunun üzerine Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine giden intern doktor, şikayette bulundu.

Motosiklet plakasız bir şekilde park halinde bulundu

Olayın ardından toplu taşımaya binerek vatandaşları enfekte etmemek için kullandığı motosikleti çalınan Gökçek, hastaneye gitmek için mecburen toplu taşıma kullanmaya başlamıştı. Şikayetin ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ortaklaşa bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan motosiklet dün saat 23.00 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde plakasız bir şekilde park halinde bulundu. El konulan motosiklet işlemlerinin tamamlanmasının ardından sahibi Ufuk Gökçek'e teslim edildi.

İstanbul'da korona virüsle mücadele eden doktorun çalınan motosikleti bulundu

Kaynak: İHA

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İstanbul'da korona virüsle mücadele eden doktorun çalınan motosikleti bulundu
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