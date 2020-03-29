İstanbul'da korona virüs vakasına giden 112 ekibi dehşeti yaşadı
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İstanbul, Türkiye, Edirne, 3. Sayfa

İstanbul'da korona virüs vakasına giden 112 ekibi dehşeti yaşadı

İstanbul'da korona virüs vakasına giden 112 ekibi dehşeti yaşadı -Önce 112 aracını yumrukladı, sonra önünü keserek taşla saldırdı O anları Edirne'de mültecilere müdahale ederek Türkiye'nin sevgisini kazanan sağlık çalışanı paylaştı İstanbul'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) şüphelisi...

29.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:38
İstanbul'da korona virüs vakasına giden 112 ekibi dehşeti yaşadı

İstanbul'da korona virüs vakasına giden 112 ekibi dehşeti yaşadı

-Önce 112 aracını yumrukladı, sonra önünü keserek taşla saldırdı

O anları Edirne'de mültecilere müdahale ederek Türkiye'nin sevgisini kazanan sağlık çalışanı paylaştı

İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) şüphelisi hastayı almayan giden ambulans, kimliği belirsiz bir şahsın saldırısına uğradı. 112 ekiplerine şüpheli hastanın kimliğini soran gözü dönmüş şahıs, cevap alamayınca ambulansı yumruklayıp, aracı ile ambulansın önünü keserek camlarını kırıp dehşeti yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da gece geç saatlerde yeni tip korona virüs (Kovid-19) ihbarı üzerine belirtilen adrese giden ve şüpheli şahsı alarak hastaneye doğru hareket eden ambulansın önü bir kişi tarafından kesildi. Arabasından inerek 112 çalışanlarına, "Hasta kim? Korona mı? Ne olmuş? Anlatsanıza" diye ardı arkasına sorular soran şahsa 112 çalışanları hasta mahremiyeti açısından hastanın bilgilerini vermedi. Bunun üzerine hızını alamayan şahıs önce ambulansı yumruklamaya başladı. Yaşanılanlar üzerine hastayı alarak olay yerinden hızla uzaklaşan 112 ekibinin önü bir süre sonra aynı şahıs tarafından araç ile tekrar kesildi. Bu kez şahıs eline aldığı kaldırım taşıyla ambulansın camlarını kırdı. Hızla olay yerinden kaçan 112 ekibi, en yakın polis merkezine giderek şahıstan şikayetçi oldu. Hasta ise polis karakolunda bir başka ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Yaşanan tüm bu dehşet anlarını ise Yunanistan güvenlik güçlerinin biber gazı sıktığı mülteciler ve çocuklarına müdahale eden ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa'nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın" ifadelerini kullandığı sağlık görevlisi Büşra Kayalı Durmaz sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşadıkları dehşet verici anları anlatan Durmaz, kendilerine saldıran şahsın kimliğinin tespit edildiğini belirterek, kendilerinin durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Öte yandan Büşra Kayalı Durmaz'ı gece saat 03.40'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Durmaz, "Gece saat 03.40'ta telefon çalar ve arayan Sağlık Bakanıdır. Biz böyle güçlü bir aileyiz. Gecenin bu saatinde arayan bakanımıza teşekkür ederiz. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

İstanbul'da korona virüs vakasına giden 112 ekibi dehşeti yaşadı

Kaynak: İHA

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İstanbul'da korona virüs vakasına giden 112 ekibi dehşeti yaşadı

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